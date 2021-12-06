В Минздраве сообщили о новой мошеннической схеме с выплатами за вакцинацию

Украинцам рассылают сообщения от имени Минздрава с просьбой предоставить реквизиты карты якобы для "выплат" за вакцинацию.

Тысячу за полный курс вакцинации не будут выплачивать на карточку

Глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил во время брифинга, что ведомство такой информации украинцам не рассылало!

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От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам,

– заявил он.

Виктор Ляшко также отметил, что программа целевого финансирования начнется 19 декабря.

Что известно о выплатах за вакцинацию

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса двумя дозами, введут поощрения. С 19 декабря они смогут получить тысячу гривен – через приложение Дия.

Эти деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или на билеты на внутренние рейсы.

Для пенсионеров обещают альтернативную возможность получить деньги при отсутствии смартфона.

Целью программы выплат за вакцинацию является поддержка бизнеса, пострадавшего в результате пандемии, и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.