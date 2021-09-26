В Минздраве напомнили, что назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови.

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Так что делать, если подхватили ОРВИ

Первое – сообщить об этом своему семейному врачу.

Вторая рекомендация может звучать скучно, но она действительно работает, а главное – не вредит вашему здоровью: самый действенный метод лечения острой респираторной инфекции – симптоматический. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).

В случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарствами" являются:

отдых и постельный режим;

обильное питье теплой жидкости;

проветривание помещения проживания;

сбалансированное и рациональное питание;

жаропонижающие препараты (в случае необходимости).

А как же осложнения

Антибиотики тоже вам в этом не помогут. Если вы имеете риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют исключительно для предупреждения тяжелых форм гриппа.

По данным Центра общественного здоровья, 90% всех антибиотиков, назначенных на уровне семейной медицины, используют для лечения инфекций дыхательных путей.

90% таких инфекций вызваны вирусами, но антибиотики не действуют на вирусы.

Поэтому, если вы принимаете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, – сильно повысится,

– подчеркнули в Минздраве.

Не заниматься самолечением. В случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращайтесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним по поводу необходимости употребления антибиотиков.