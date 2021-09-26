В Минздраве напомнили, что назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови.
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Так что делать, если подхватили ОРВИ
Первое – сообщить об этом своему семейному врачу.
Вторая рекомендация может звучать скучно, но она действительно работает, а главное – не вредит вашему здоровью: самый действенный метод лечения острой респираторной инфекции – симптоматический. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).
В случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарствами" являются:
- отдых и постельный режим;
- обильное питье теплой жидкости;
- проветривание помещения проживания;
- сбалансированное и рациональное питание;
- жаропонижающие препараты (в случае необходимости).
А как же осложнения
Антибиотики тоже вам в этом не помогут. Если вы имеете риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют исключительно для предупреждения тяжелых форм гриппа.
По данным Центра общественного здоровья, 90% всех антибиотиков, назначенных на уровне семейной медицины, используют для лечения инфекций дыхательных путей.
90% таких инфекций вызваны вирусами, но антибиотики не действуют на вирусы.
Поэтому, если вы принимаете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, – сильно повысится,
– подчеркнули в Минздраве.
Не заниматься самолечением. В случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращайтесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним по поводу необходимости употребления антибиотиков.