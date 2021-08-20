Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 24 канала. По его словам, резкое увеличение количества больных ориентировочно может прийтись на конец октября.

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По словам Кузина, существенный рост заболеваемости может привести к переходу Украины в другую зону карантина.

Одновременно это будет зависеть от того, насколько ответственно граждане будут относиться к собственной безопасности и будут ли придерживаться они необходимых санитарных норм.

Ориентировочно это конец октября. Это прогностически, когда предстоит существенный рост,
– предположил главный санврач.

Как рассказал Кузин, пока удерживать ситуацию в Украине между оптимистичным и базовым сценарием развития заболеваемости удается путем наращивания темпов вакцинации, аналитической работы, а также совершенствования системы выявления и изоляции контактных лиц.

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