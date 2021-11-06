В Минздраве заговорили о "ководной амнистии" за поддельные сертификаты

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в правительстве раздумывают о введении так называемой "ководной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность привиться.

О планах Министерства здравоохранения по "поблажкам" для тех, кто подделал сертификат о вакцинации, Виктор Ляшко рассказал на своей встрече с журналистами.

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"Ковидная амнистия"

Глава Минздрава объясняет: если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку.

Нам нужно это убрать. Поэтому мы работаем над этой моделью, как это сделать,

– рассказал Виктор Ляшко.

Освобождение от ответственности

Кроме того, полиция предлагает владельцам поддельных сертификатов и возможность избежать наказания. Для этого им нужно самим раскаяться и сообщить правоохранителям о подделке.

"Если так случилось, что уже кто-то имеет на руках подделку, но раскаивается в своих действиях и готов помочь стражам порядка в раскрытии преступления, такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия", – рассказали в полиции.

В то же время правоохранители призывают граждан не прибегать к таким преступлениям, чтобы "не портить себе жизнь". Также просят сообщать о фактах подделки документов о вакцинации.

Использование поддельных документов о вакцинации не только представляет угрозу для окружающих вас, но и влечет за собой уголовную ответственность.Так, за использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. А вот те, кто сам подделывает сертификаты, могут загреметь за решетку на 5 лет. Более того, наказание за такие подделки планируют ужесточить.