Максим Степанов отметил, что один препарат проходит доклинические исследования, а другой находится в стадии стабилизации лекарственной формы.

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Что касается украинской разработки, украинской вакцины – у нас действительно есть уже два кандидата на вакцину,

– сообщил глава Минздрава.

По его словам, для того, чтобы производить вакцины, необходимы мощности. А для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, из госбюджета выделено 100 миллионов гривен, однако и этих средств может не хватить.

"Средств недостаточно, надо будет добавлять", – добавил он.

Вакцинация в Украине: коротко

По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили 539 126 человек, девяти из них ввели две дозы препарата.

Два человека получили первую дозу за рубежом. Следовательно, всего в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 9 человек.



План вакцинации украинцев против коронавируса / Таблица Кабинет Министров Украины

Что известно о вакцине в Украине