Максим Степанов отметил, что один препарат проходит доклинические исследования, а другой находится в стадии стабилизации лекарственной формы.
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Что касается украинской разработки, украинской вакцины – у нас действительно есть уже два кандидата на вакцину,
– сообщил глава Минздрава.
По его словам, для того, чтобы производить вакцины, необходимы мощности. А для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, из госбюджета выделено 100 миллионов гривен, однако и этих средств может не хватить.
"Средств недостаточно, надо будет добавлять", – добавил он.
Вакцинация в Украине: коротко
По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили 539 126 человек, девяти из них ввели две дозы препарата.
Два человека получили первую дозу за рубежом. Следовательно, всего в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 9 человек.
План вакцинации украинцев против коронавируса / Таблица Кабинет Министров Украины
Что известно о вакцине в Украине
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021. Прививки тех пор и до сих пор проводят препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков – Оксфордского университета и AstraZeneca.
- 25 марта в аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией вакцины CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech. В партии – 215 тысяч доз вакцины.
- 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer / BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Поэтому сейчас в Украине есть три вакцины против коронавируса.