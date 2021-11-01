Минздраву пришлось утилизировать 500 тысяч доз AstraZeneca

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что утилизировали 500 тысяч доз вакцины против коронавируса производства AstraZeneca. Вакцины изъяли из центров и пунктов вакцинации. В то же время точное количество доступных вакцин из-за возможности разлива скажут до 3 ноября.

По данным Минздрава, сейчас для жителей Украины доступно более 1 миллиона доз COVID-вакцины AstraZeneca, срок годности которой — до 30 ноября.

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Вакцину можно применять, как для первой дозы, так и второй. Кроме того, после первой дозы AstraZeneca, вторую можно сделать мРНК-вакциной, например, Comirnaty.

Всего сегодня в Украине доступны 8,5 миллиона доз вакцин трех производителей.

В Минздраве напомнили, что украинцы могут выбрать подходящую вакцину и эффективно защититься от коронавирусной болезни.

Темпы вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав

В Минздраве сообщили, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До сих пор показатель рос на протяжении последних 3 месяцев. Успех объяснили увеличением темпов вакцинации.

Так, в течение последней недели вакцинировали больше людей, чем за весь сентябрь.

Вчера против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. 89 546 из них получили первую дозу, а остальные 28 272 – вторую.

В целом прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев. 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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