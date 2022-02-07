Так считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации "исключительно важно" взаимодействие между государствами.

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В частности, говорится об обеспечении охвата прививкой от коронавируса не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 года.

Кроме того, такое взаимодействие нужно для укрепления систем здравоохранения и "инклюзивного экономического восстановления".

Кто будет испытывать долгосрочные последствия пандемии

По словам Гебрейесуса, чем дольше тянется пандемия, тем серьезнее будут ее последствия.

Влияние этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп,

– сказал глава ВОЗ.

Он также сообщил, что сейчас только 42% населения в странах Содружества наций (по состоянию на 7 февраля 2022 года насчитывает 54 члена и 2,5 миллиарда человек) прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Однако в этом отношении есть существенная разница между отдельными государствами.

Например, в африканских странах Содружества средний уровень вакцинации составляет лишь 23%. Преодоление этого разрыва Гебрейесус назвал "срочным приоритетом".

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине по крайней мере первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллиона человек, две дозы – почти 14,8 миллиона.

Дополнительную дозу получили 20 332 человека, бустерную дозу – более 459 тысяч человек.

Внимание! В Украине до конца 2022 года скорее всего не откажутся от адаптивного карантина. Ведь условием для отмены ограничений является высокий показатель вакцинации населения.