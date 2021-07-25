Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс на Национальном общественном радио США. Он честно признался, что власти пока не могут предложить окончательный вывод.

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Происхождение коронавируса

Бернс также не исключает, что мир так и не сможет выяснить происхождение коронавируса. "Такое вполне возможно", – ответил глава ЦРУ.

Мы усердно работаем,

– ответил Бернс на вопрос о том, мог ли вирус, по мнению ЦРУ, сбежать из лаборатории в Ухане.

Глава Центрального разведывательного управления США напомнил, что американский президент Джо Байден просил разведчиков США подготовить заключение по этому вопросу.

"Две реальности заключаются в том, что правительство КНР изначально не продемонстрировало прозрачность, не сотрудничало с расследованием ВОЗ полностью", – заявил глава ЦРУ.

Исследование о происхождении коронавируса