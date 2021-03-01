Финские исследователи выяснили, что из-за своего хронотипа "совы" испытывают постоянную нехватку сна. И из-за попыток отоспаться в выходные у таких людей нарушаются циркадные ритмы.

Вследствие нарушения циркадных ритмов у людей возникают проблемы со здоровьем. А когнитивные функции и производительность труда снижаются.

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Сначала ученые проанализировали данные 12 058 детей (6 169 мальчиков и 5 889 девочек), родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. Когда участникам исследования исполнилось по 46 лет, их расспросили о трудовой деятельности, а еще о здоровье и характере сна.

Участники оценивали свои результаты на работе по шкале от 0 до 10 баллов. После этого ученые связали эти данные с информацией из национальных реестров социального обеспечения и пенсионных выплат.

В окончательный анализ вошли 2672 мужчин и 3159 женщин, которые официально работали в 2012 году и о которых была исчерпывающая информация в финских государственных реестрах. Ученые наблюдали за ними в течение следующих 4 лет.

Доля "жаворонков", "сов" и людей с промежуточными хронотипами составила 46%, 10% и 44% среди мужчин и 44%, 12%, 44% среди женщин соответственно.

Результаты исследования

По сравнению с "жаворонками", у "сов" гораздо ниже баллы по всем переменным, которые связаны со сном и здоровьем. "Совы" чаще всего сообщали о нехватке сна или бессоннице. Также они чаще всего оставались холостыми и безработными.

Около четверти мужчин (28%) и женщин (24%) "сов" стали менее продуктивными до 46 лет. Это значительно более высокий показатель, чем у "жаворонков" или обладателей промежуточного хронотипа.

Помимо этого, недостаточная производительность оказалась тесно связана с повышенным риском выхода на пенсию из-за болезни.

Есть ли выход: что делать "совам"

Это надзорное исследование, которое не может установить все причины, связанные с проблемами со здоровьем и продуктивностью у "сов".

Но ученые отметили, что людям необходимо учитывать собственный хронотип при организационном планировании работы ради укрепления здоровья и производительности труда. Очень важно, чтобы "совы" вели здоровый образ жизни, достаточно спали и работали в те часы, которые соответствуют их хронотипу.