Об этом рассказала эксперт ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга. И подчеркнула, что ситуация вызывает сильную обеспокоенность у специалистов организации.
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По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируют примерно 4,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Еще почти 72 – 78 тысячи летальных случаев за то же время.
В частности, в разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.
Мы достигли плато, однако эта "равнина" является на достаточно высоком уровне,
– отметила Мария Ван Керхове.
И добавила: "ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней", – добавила эксперт.
Говорится о том, что сейчас медики имеют возможность бороться с болезнью с помощью более продвинутых методов лечения, а также массовой вакцинации, которая идет во многих странах.
Коронавирус в мире: статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на 7 сентября в мире официально сообщили о более чем 221 миллионе случаев инфицирования SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
- Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 649 тысяч американцев.
- Следующими по числу выявленных случаев коронавирус идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.