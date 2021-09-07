Об этом рассказала эксперт ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга. И подчеркнула, что ситуация вызывает сильную обеспокоенность у специалистов организации.

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По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируют примерно 4,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Еще почти 72 – 78 тысячи летальных случаев за то же время.

В частности, в разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

Мы достигли плато, однако эта "равнина" является на достаточно высоком уровне,

– отметила Мария Ван Керхове.

И добавила: "ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней", – добавила эксперт.

Говорится о том, что сейчас медики имеют возможность бороться с болезнью с помощью более продвинутых методов лечения, а также массовой вакцинации, которая идет во многих странах.

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Источник: Университет Хопкинса