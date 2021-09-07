Мир вышел на плато, – ВОЗ глобально оценили ситуацию с COVID-19

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир вышел на плато заболеваемости коронавирусом. Однако показатели по распространению болезни одинаково находятся на высоком уровне.

Об этом рассказала эксперт ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга. И подчеркнула, что ситуация вызывает сильную обеспокоенность у специалистов организации.

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По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируют примерно 4,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Еще почти 72 – 78 тысячи летальных случаев за то же время.

В частности, в разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

Мы достигли плато, однако эта "равнина" является на достаточно высоком уровне,

– отметила Мария Ван Керхове.

И добавила: "ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней", – добавила эксперт.

Говорится о том, что сейчас медики имеют возможность бороться с болезнью с помощью более продвинутых методов лечения, а также массовой вакцинации, которая идет во многих странах.

Коронавирус в мире: статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса