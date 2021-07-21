Мир задыхается в масках: нашли способ сократить медицинские отходы

С момента начала пандемии COVID-19 маски для лица и другие средства индивидуальной защиты стали незаменимыми для медицинских работников и простых граждан. Но все эти маски несут как финансовые, так и экологические убытки.

По оценкам, в результате пандемии COVID-19 ежедневно образуется до 7200 тонн медицинских отходов, большая часть которых – одноразовые маски. И даже по мере того, как пандемия замедляется в некоторых частях мира, ожидается, люди будут продолжать их носить еще долгое время.

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Согласно новому исследованию Массачусетского технологического института, финансовые и экологические убытки можно значительно сократить. Выход из ситуации – многоразовые маски.

Обеззараживание обычных респираторов N95, чтобы медицинские работники могли носить их более одного дня, снижает затраты и экологические отходы как минимум на 75% по сравнению с использованием обычных одноразовых масок.

Исследование также показало, что многоразовые силиконовые респираторы N95 могут прослужить еще дольше. Пока такие средства защиты еще не поступили в продажу – сейчас их только разрабатывают в Массачусетском технологическом институте.

Что известно о новых силиконовых респираторах N95:

Разработку многоразовых респираторов N95 начали еще в 2020 году,

Это маска, сделанная из силиконовой резины, которая содержит фильтр N95,

Это фильтр можно либо выбросить, либо стерилизовать после использования,

Маски сконструированы таким образом, чтобы их можно было стерилизовать нагревом или отбеливателем.

Ученые подчеркнули, что любая из стратегий многократного использования масок приведет к значительному снижению затрат и количества отходов, которые сейчас загрязняют нашу планету.