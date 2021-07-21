Мир задыхается в масках: нашли способ сократить медицинские отходы
Источник:BMJ Open
С момента начала пандемии COVID-19 маски для лица и другие средства индивидуальной защиты стали незаменимыми для медицинских работников и простых граждан. Но все эти маски несут как финансовые, так и экологические убытки.
По оценкам, в результате пандемии COVID-19 ежедневно образуется до 7200 тонн медицинских отходов, большая часть которых – одноразовые маски. И даже по мере того, как пандемия замедляется в некоторых частях мира, ожидается, люди будут продолжать их носить еще долгое время.
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Согласно новому исследованию Массачусетского технологического института, финансовые и экологические убытки можно значительно сократить. Выход из ситуации – многоразовые маски.
Обеззараживание обычных респираторов N95, чтобы медицинские работники могли носить их более одного дня, снижает затраты и экологические отходы как минимум на 75% по сравнению с использованием обычных одноразовых масок.
Исследование также показало, что многоразовые силиконовые респираторы N95 могут прослужить еще дольше. Пока такие средства защиты еще не поступили в продажу – сейчас их только разрабатывают в Массачусетском технологическом институте.
Что известно о новых силиконовых респираторах N95:
- Разработку многоразовых респираторов N95 начали еще в 2020 году,
- Это маска, сделанная из силиконовой резины, которая содержит фильтр N95,
- Это фильтр можно либо выбросить, либо стерилизовать после использования,
- Маски сконструированы таким образом, чтобы их можно было стерилизовать нагревом или отбеливателем.
Ученые подчеркнули, что любая из стратегий многократного использования масок приведет к значительному снижению затрат и количества отходов, которые сейчас загрязняют нашу планету.