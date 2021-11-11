Об этом сообщила старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман во время выступления в ООН. По ее словам производители во всем мире должны найти способ увеличить производство одноразовых шприцев для инъекций.

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Дефицит шприцев

Эксперт пояснила, что шприцы труднее транспортировать, поэтому чаще возникают задержки поставки, поскольку они занимают в 10 раз больше места, чем дозы вакцины. Страны по всему миру ввели около 6,8 миллиарда вакцин против COVID-19, тогда как глобальные производственные мощности шприцев составляют 6 миллиардов в год.

Если мир продолжит вакцинацию в таком же темпе, то дефицит шприцев к следующему году может вырасти до 2 миллиардов штук,

– подчеркнула представительница ВОЗ.

Последствия этой проблемы

По ее словам, если эту проблему не решить, дефицит шприцев может повлиять на обычные инъекции при других заболеваниях, особенно у детей.

Бедные страны также могут начать повторно использовать иглы от шприцов, а это опасно, даже если они были стерилизованы, поскольку вредные бактерии могут выживать.

Ранее в ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Эксперты отмечают, что именно учебные заведения являются движущей силой эпидемии и добавляют, что надо начинать вакцинировать детей.