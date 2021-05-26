Вариант имеет мутацию L452R в S-белка SARS-CoV-2. По данным вирусологов SBV, новый штамм обнаружили в городах Мокока, Каконде и Итапира, что в штате Сан-Паулу.

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Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, в мире фиксируются четыре мутации, которые вызывают беспокойство.

Опасные мутации коронавируса:

B.1.1.7 – впервые зарегистрирована в Великобритании; B.1.351 – обнаружена в Южной Африке; P.1 – распространилась из Бразилии; B.1.617 – индийский штамм.

В частности B.1.617 имеет быстрые темпы распространения среди людей. К слову, индийский штамм коронавируса официально зарегистрировали на 53 территориях.