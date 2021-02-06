По данным главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, количество людей, которые сделали прививку от коронавируса в мире превысило количество инфицированных. В то же время он подчеркнул, что еще почти 130 стран до сих пор не сделали ни одной вакцины своим гражданам.

К сожалению, среди этих 130 стран оказалась и Украина. У нас вакцинацию обещают начать в феврале 2021 года.

Важно AstraZeneca: что известно о вакцине, которой будут прививать украинцев

Глава ВОЗ добавил, что если не убить вирус в каждой стране, мир может вернуться к начальному этапу, а новые штаммы коронавируса научатся "обходить" вакцину.

Почти 130 стран до сих пор не ввели ни одной вакцины. Лучший способ защитить население своего государства – делиться вакциной, чтобы другие могли сделать то же самое,

– сказал Гебреисус.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения. По ее словам, ВОЗ ежедневно фиксирует сокращение выявленных случаев заражения.

Это происходит вследствие целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые вводят страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи,

– сказала ван Керкхове.

Также она подчеркнула, что важную роль в этом сыграла вакцинация.

Что этому предшествовало

Ранее в ООН подтвердили, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны делиться вакцинами , ведь "вакционализм обречен на провал".

, ведь "вакционализм обречен на провал". В то же время ВОЗ обвинила богатые страны в скупке большей части вакцин от коронавируса. За такие действия бедные страны могут остаться без доступа к COVID-вакцинам.

Обратите внимание! По данным Our World in Data, сейчас лидерами по вакцинации в пересчете на 100 тысяч населения являются Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Великобритания и США.

Вакцинация в Украине: главное

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.

Правительство подготовило план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов.

Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.

По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала