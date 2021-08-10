Специалисты считают, что новый пик смертности от COVID-19 придется на начало сентября. Вместе с тем общее количество смертей от COVID-19 в мире достигнет 5,3 миллиона человек до декабря 2021 года.

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Кроме этого, 12 миллионов человек умрут по причинам, связанным с COVID-19.

Такие данные озвучили в американском Институте показателей и оценки здоровья. Рост смертности может спровоцировать штамм коронавируса Дельта, который активно распространяется по миру.

Прогнозы специалистов различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смертей, которые связаны с коронавирусом, но официально не фиксируются.

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО