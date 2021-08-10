В мире прогнозируют новый пик смертности от COVID-19: когда ожидать
Ученые прогнозируют, что скоро в мире будет новый пик смертности от коронавируса. В частности из-за распространения штамма коронавируса Дельта.
Специалисты считают, что новый пик смертности от COVID-19 придется на начало сентября. Вместе с тем общее количество смертей от COVID-19 в мире достигнет 5,3 миллиона человек до декабря 2021 года.
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Кроме этого, 12 миллионов человек умрут по причинам, связанным с COVID-19.
Такие данные озвучили в американском Институте показателей и оценки здоровья. Рост смертности может спровоцировать штамм коронавируса Дельта, который активно распространяется по миру.
Прогнозы специалистов различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смертей, которые связаны с коронавирусом, но официально не фиксируются.
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
- С начала пандемии в мире зафиксировали более 203 миллионов больных коронавирусом.
- Болезнь унесла жизни более 4,3 миллиона инфицированных.
- За все время больше всего пациентов зафиксировали в США – COVID-19 диагностировали более чем 35 миллионам человек, по меньшей мере 617 тысяч из которых умерли.
- Сильно пострадала от инфекции и Индия, где болезнь обнаружили у почти 32 миллионов человек. Сейчас в стране зарегистрировали 428 600 смертей среди пациентов.