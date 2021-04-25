Вакцинация в мире

В 207 странах ввели по меньшей мере 1 002 938 540 доз. Однако есть государства, где не сделали ни одного укола от коронавируса.

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Отмечается также, что 58% от всех прививок приходится на 3 страны, в частности:

США – 225,6 миллиона;

Китай – 216,1 миллиона;

Индия – 138,4 миллиона.

Наибольший процент полностью вакцинированных граждан имеют Сейшелы (56% жителей получили две дозы вакцины), Израиль (56%), Бахрейн и Чили (по 32%).

В то же время в Европейском Союзе сделали 128 миллионов уколов – это 21% населения.

Ситуация с коронавирусом в мире