Вакцинация в мире
В 207 странах ввели по меньшей мере 1 002 938 540 доз. Однако есть государства, где не сделали ни одного укола от коронавируса.
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Отмечается также, что 58% от всех прививок приходится на 3 страны, в частности:
- США – 225,6 миллиона;
- Китай – 216,1 миллиона;
- Индия – 138,4 миллиона.
Наибольший процент полностью вакцинированных граждан имеют Сейшелы (56% жителей получили две дозы вакцины), Израиль (56%), Бахрейн и Чили (по 32%).
В то же время в Европейском Союзе сделали 128 миллионов уколов – это 21% населения.
Ситуация с коронавирусом в мире
- По состоянию на 25 апреля в мире коронавирусом заболели более 14 миллионов 791 тысяч человек.
- Победить инфекцию смогли более 124 миллиона 730 тысяч человек.
- Умерли от осложнений COVID-19 более 3 миллионов 113 тысяч пациентов.