В глобальном плане за прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 миллионов случаев заражения и по меньшей мере 86 тысяч умерших, что соответственно на 12% и на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Ситуация с заболеваемостью в разных странах очень неоднородная:

рост новых случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе составил 4%,

в то время, как в Европе наблюдается снижение на 26%,

в восточном Средиземноморье – на 22%,

в Юго-Восточной Азии – на 12%,

в Африке – на 4%,

Северной и Южной Америке – на 3%.

Самые низкие показатели смертности зафиксированы в Европе (16%) и восточном Средиземноморье (16%), самые высокие – в Юго-Восточной Азии (+7%).

Какие штаммы наиболее распространенные

Британский штамм коронавируса B1.1.7, который отличается высокой заразностью, обнаружен сегодня в 143 странах. Южноафриканский вариант В1.351 распространился в 96 государствах, вариант P.1, впервые заметили в Бразилии, обнаружен в 58 странах.

Наибольшую обеспокоенность экспертов ВОЗ вызывает так называемый "индийский штамм" B.1.617 который имеет три подвида и распространился уже в 94 странах, еще в девяти обнаружены неустановленные подвиды этого варианта.