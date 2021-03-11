40-летний британец Адам Кастильехо из Лондона стал вторым человеком в мире, который вылечился от от ВИЧ.

Издание The Independent со ссылкой на медиков пишет, что в организме 40-летнего лондонца не обнаружено вируса через 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии.

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Медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, в котором говорится о том, что Кастильехо удалось избавиться от ВИЧ путем лечения стволовыми клетками, которое он проходил из-за рака. У доноров стволовых клеток, полученных мужчиной, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ.

Скорее всего, человек вылечился от ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссии без антиретровирусных препаратов,

– заявил ведущий исследователь, профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета.

Ученые считают, что трансплантация стволовых клеток, вероятно, останавливает способность вируса к репликации внутри организма. Иммунные клетки пациента заменяются донорскими, которые сопротивляются инфекции.

По словам профессора, лечение стволовыми клетками используется в последнюю очередь для пациентов с ВИЧ, "у которых также есть опасные для жизни гематологические злокачественные заболевания". Гупта объяснил, что такой метод лечения связан с высоким риском.

"Такое лечение не будет широко предлагаться пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение", – добавил исследователь.

Что известно о человеке, который первым оправился от ВИЧ в мире

В мире впервые официально вылечили от ВИЧ американца Тимоти Рэй Брауна. В 2007 году мужчине провели две трансплантации костного мозга в Берлине, это помогло получить иммунитет к ВИЧ.

В 2020 году американец умер. Его близкие рассказали, что Тимоти в течение пяти месяцев боролся с лейкемией.