По миру распространяется новая эпидемия – оспа обезьян: вирус из Африки уже добрался до Европы

Во Всемирной организации здравоохранения 7 мая зафиксировали новое заболевание – обезьянью оспу. Сразу взялись прогнозировать, стоит ли ждать новой эпидемии.

Так, инфицированный человек приехал в Великобританию из Нигерии. С этого момента новые случаи заболевания стали фиксировать и в других странах.

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Где уже обнаружили обезьянью оспу

Этот недуг вызывает вирус оспы обезьян – членом того же семейства вирусов, что и оспа. Встречается в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, вблизи тропических лесов.

Двое инфицированных пациентов в Великобритании приехали из Нигерии, поэтому, вероятно, они страдают западноафриканским штаммом вируса. Как правило, он легкий, однако это пока не подтверждено окончательно.

приехали из Нигерии, поэтому, вероятно, они страдают западноафриканским штаммом вируса. Как правило, он легкий, однако это пока не подтверждено окончательно. Третьим заболел медицинский работник. Он подхватил вирус от одного из пациентов.

Последние случаи – 3 в Лондоне и 1 в северо-восточной Англии.

По данным СМИ, схожие случаи распространения оспы есть и в Португалии . Власти страны уже называют эту ситуацию вспышкой – больных официально всего 5, хотя в мае подозрения вызвали 20 человек с симптомами вируса.

. Власти страны уже называют эту ситуацию вспышкой – больных официально всего 5, хотя в мае подозрения вызвали 20 человек с симптомами вируса. Третьей страной, признавшей наличие зараженных обезьяньей оспой на территории государства, стала Испания. Там обнаружили 23 человека с такой же инфекцией.

Оспа обезьян – главные симптомы Начальные симптомы включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.



После понижения температуры может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы. включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.После понижения температуры можеткоторая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы. Сыпь, которая может сильно чесаться, изменяется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно образуется струп, который позже отпадает. Поражения могут вызвать рубцы.

Существует 2 основных штамма вируса – западноафриканский и центральноафриканский.

Инфекция обычно исчезает сама и длится от 14 до 21 дня.

Существует ли лечение

Лечение оспы обезьян не существует, но вспышки заболевания можно контролировать с помощью профилактики инфекции. Так, вакцинация против оспы на 85% эффективна в предотвращении оспы обезьян.

Как вы можете подхватить осп обезьян

Оспа обезьян может передаваться, когда кто находится в тесном контакте с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос или рот.

Также недуг он может передаваться при прямом контакте во время секса.

Кроме того, вирус может распространяться при контакте с инфицированными животными (обезьянами, крысами и белками) или через зараженные вирусом предметы, такие как постельное белье и одежда.

Насколько это опасно: что говорят специалисты

В большинстве случаев вирус протекает легко, иногда напоминает ветряную оспу и проходит самостоятельно в течение нескольких недель.

Однако обезьянья оспа иногда может быть более серьезной. Известно, что она уже становилась причиной смерти в Западной Африке.

Стоит ли беспокоиться

Эксперты утверждают, что мы не находимся на грани национальной вспышки. По данным Public Health England, риск для населения низок.

Некоторые специалисты говорят, что вероятность заражения иногда ниже, чем инфицирование обычной оспой.

Важно подчеркнуть, что оспа обезьян не распространяется легко между людьми, и общий риск для широкой общественности очень низок,

– отметил заместитель директора Национальной инфекционной службы общественного здоровья Англии доктор Ник Финн.

Предыдущие вспышки этого недуга

Источник: CDC