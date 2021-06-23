По миру активно распространяется штамм "Дельта": чем он опасен для Украины

По миру активно распространяется новый штамм вируса COVID-19 – так называемый индийский штамм "Дельта". Он уже вовсю бушует в соседних с нашей странах.

В частности в Польше подтвердили 90 случаев инфицирования. В Беларуси также получили подтверждение обнаружения этого штамма.

Обратите внимание Привезли из России: штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине, – Данилов

По меньшей мере 10 образцов, которые взяли у пациентов минских больниц, показали положительный результат. Распространяется "Дельта" уже и в России, где больницы часто переполнены пациентами и ежедневно умирает примерно полтысячи больных.

Вот сегодня, 23 июня, стало известно, что двое больных новой разновидностью COVID-19 есть и в Украине. Больными, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, являются 66-летняя женщина и ее 16-летний сын. Привезли вирус именно из России.

Чем грозит штамм "Дельта"

В ВОЗ индийский штамм коронавируса признали одним из самых опасных. Поскольку:

он быстрее распространяется;

он вызывает тяжелую форму болезни;

против него лекарства и вакцины менее эффективны.

Штамм "Дельта" поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт и почки. Более того, у больных наблюдают сильную интоксикацию организма.

Других официально подтвержденных случаев в Украине пока нет. Но причина может быть только в том, что самостоятельно мы не можем выявить новый вирус.

В мире бушует штамм "Дельта": смотрите сюжет 24 канала

В общем 4 лаборатории способны выявлять его, но нет в достаточном количестве тестов, которые выявляют штамм "Дельта". Полтысячи образцов из разных регионов пока отправили в Лондонскую лабораторию.

Ситуация может ухудшиться в конце лета

Ухудшиться ситуация может уже в конце августа. Власти уже думают над усилением карантина.

"Я бы восстановил, чтобы пограничники требовали ПЦР-тестирование у всех, кто возвращается из-за границы или туристов, которые едут к нам в страну. Особенно это касается границы с Россией, Беларусью. И не снимать контроль за ношением масок, и за соблюдением социальной дистанции", – отметил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По данным ВОЗ, против индийского штамма коронавируса эффективны пока 2 вакцины: AstraZeneca и Pfizer. Обе уже есть у нас в стране.

Украинская власть уже готовится к противодействию индийскому коронавирусу. Сегодня созвали на внеочередное заседание Совет национальной безопасности и обороны, чтобы решать, как бороться с новыми атаками коронавируса. Не исключают, что возможен запрет сообщения со странами, где наблюдается вспышка индийского коронавируса.