В Индии на протяжении последних суток обнаружили более 314 тысяч больных COVID-19, что является наибольшим показателем в мире с начала пандемии.

В Индии коллапс медицинской системы

В Индии зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости COVID-19, в стране коллапс системы здравоохранения и критическая нехватка больничных коек и кислорода.

Зарегистрировали 314 835 новых случаев инфицирования и 2 104 летальных случая.

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Коек и кислорода критически не хватает

Предыдущий мировой антирекорд суточного прироста больных ковидом был зафиксирован в США – 8 января 2021 года там обнаружили 307 581 нового больного.

Вследствие быстрых темпов распространения коронавирусной болезни в Индии критически не хватает коек и медицинского кислорода.

Статистика COVID-19 в мире: по данным СНБО Общее количество инфицированных – 143 тысячи человек.

От осложнений коронавируса умерли более 4 миллионов пациентов.

Ранее Верховный суд Индии обязал правительство перенаправить кислород из промышленности в больницы, чтобы спасти жизни людей.

Нельзя, чтобы люди умирали, потому что нет кислорода. Умоляйте, одалживайте, это чрезвычайная ситуация в стране,

– сказали судьи.

Следовательно, правительство направило больше кислорода в семь наиболее пораженных от болезни штатов.