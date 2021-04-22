Мировой рекорд COVID-19 зафиксировали в Индии: 314 тысяч больных
В Индии на протяжении последних суток обнаружили более 314 тысяч больных COVID-19, что является наибольшим показателем в мире с начала пандемии.
Источник:AP
В Индии коллапс медицинской системы
В Индии зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости COVID-19, в стране коллапс системы здравоохранения и критическая нехватка больничных коек и кислорода.
Зарегистрировали 314 835 новых случаев инфицирования и 2 104 летальных случая.
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Коек и кислорода критически не хватает
Предыдущий мировой антирекорд суточного прироста больных ковидом был зафиксирован в США – 8 января 2021 года там обнаружили 307 581 нового больного.
Вследствие быстрых темпов распространения коронавирусной болезни в Индии критически не хватает коек и медицинского кислорода.
Ранее Верховный суд Индии обязал правительство перенаправить кислород из промышленности в больницы, чтобы спасти жизни людей.
Нельзя, чтобы люди умирали, потому что нет кислорода. Умоляйте, одалживайте, это чрезвычайная ситуация в стране,
– сказали судьи.
Следовательно, правительство направило больше кислорода в семь наиболее пораженных от болезни штатов.
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