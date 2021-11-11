Рекорд самых ранних родов

Мальчик Кертис родился в штате Алабама в июле 2020 года. Он весил всего 420 грамм. Пока ему уже 16 месяцев, он здоров.

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У Мишель Батлер начались схватки и 4 июля 2020 года ее сразу доставили в больницу. На следующий день она родила близнецов – Кертиса и Цасю. Девочка скончалась через день, но мальчик смог выжить.

Врачи давали всего 1% на выживание мальчика.



Врачи почти не давали шансов на жизнь / Фото BBC

Выписали ребенка из больницы только в апреле 2021 года. Все время мальчик находился в реанимации, 3 месяца – под аппаратом искусственной вентиляции легких. В течение этого времени его учили самостоятельно дышать и есть.

Мальчику до сих пор необходим специальный зонд для кормления и дополнительный кислород, однако медики утверждают, что он здоров.



Мальчик здоров / Фото BBC

Справка. Соответствующий рекорд признали в Книге рекордов Гиннесса. Кертис родился на 24 часа раньше предыдущего рекордсмена.