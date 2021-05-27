Председатель союза японских врачей Наото Уеяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио летом 2021 года может угрожать появлением нового штамма коронавируса. Поскольку на действо съедутся люди из более 200 стран.
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Он пояснил, что в одном месте могут собраться штаммы коронавируса со всего мира. И вполне вероятно, что это может привести к появлению нового штамма.
С момента появления COVID-19 не было такого опасного скопления людей, которые собираются в одном месте со стольких разных мест по всему миру. Очень сложно предсказать, к чему это может привести,
– завил он.
Уеяма заметил, что если это действительно случится, то это может обернуться "большой трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет".
Ситуация с коронавирусом в Японии: что известно
- Сейчас же страна пытается сдержать четвертую волну пандемии и готовится продолжить чрезвычайное положение в большей части страны.
- Сначала чрезвычайное положение, которое действует в большей части страны, планировали отменить 31 мая.
- Но ситуация с COVID-19 в стране не улучшилась. Скорее всего, действие чрезвычайного положения продлят до конца июня.
- Чиновники говорят, что ЧП могут отменить даже за несколько недель до открытия Олимпийских игр, которое запланировано на 23 июля.
- За прошедшие сутки, 26 мая, в Японии обнаружили 1 993 случая заражения коронавирусом. Еще 38 пациентов умерли.
- С начала пандемии в стране зарегистрировали 733 065 больных и 12 610 летальных случаев.