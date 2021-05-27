Председатель союза японских врачей Наото Уеяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио летом 2021 года может угрожать появлением нового штамма коронавируса. Поскольку на действо съедутся люди из более 200 стран.

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Он пояснил, что в одном месте могут собраться штаммы коронавируса со всего мира. И вполне вероятно, что это может привести к появлению нового штамма.

С момента появления COVID-19 не было такого опасного скопления людей, которые собираются в одном месте со стольких разных мест по всему миру. Очень сложно предсказать, к чему это может привести,

– завил он.

Уеяма заметил, что если это действительно случится, то это может обернуться "большой трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет".

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