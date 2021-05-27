Миру грозит "олимпийский" штамм COVID-19 из-за проведения игр в Японии

В Японии предупредили об угрозе появления "олимпийского штамма" коронавируса. Ведь на Олимпийских играх соберутся десятки тысяч людей со всего мира.

Председатель союза японских врачей Наото Уеяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио летом 2021 года может угрожать появлением нового штамма коронавируса. Поскольку на действо съедутся люди из более 200 стран.

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Он пояснил, что в одном месте могут собраться штаммы коронавируса со всего мира. И вполне вероятно, что это может привести к появлению нового штамма.

С момента появления COVID-19 не было такого опасного скопления людей, которые собираются в одном месте со стольких разных мест по всему миру. Очень сложно предсказать, к чему это может привести,

– завил он.

Уеяма заметил, что если это действительно случится, то это может обернуться "большой трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет".

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