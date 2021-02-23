Новый штамм коронавируса попадает в организм через легкие. Но больше всего повреждает сердце.

Об этом заявил профессор медицины, врач-кардиолог Фарук Джингьоз.

Также по теме: Врач рассказала, какие симптомы вызывает эффективная вакцина против коронавируса

Сердце и коронавирус

"Установили, что первой точкой поражения мутировавшего коронавируса являются легкие. Известно, что в легких есть большое количество рецепторов, с которым контактирует вирус", – сказал специалист.

Он отметил, что почти у всех пациентов поражаются легкие, появляются симптомы пневмонии и плеврита. У пациентов с тяжелым поражением легких вследствие болезни усиливается дыхательная недостаточность, и пациента подключают к аппарату искусственного дыхания.

Легкие является не органом-мишенью, а органом-хозяином. Рецепторы, где вирус попадает и закрепляется в теле, находятся не только в легких, но и в сердце, внутренней стенке сосудов, тонком кишечнике, почках и нервных клетках,

– сказал врач.

Почему коронавирус влияет на сердце

Джингьоз пояснил, что COVID-19 вызывает такие последствия, оседая непосредственно в сердце, а токсины вызывают функциональную слабость. В результате действия вируса возникает воспаление сердечной мышцы (миокардит).