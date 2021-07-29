Мьянма может стать источником бесконтрольного распространения COVID-19, – ООН
Ситуация с коронавирусом в Мьянме может привести к тому, что из этой страны будет бесконтрольно распространяться недуг по всей Юго-Восточной Азии. Государство, вероятно, превратится в суперраспространителя COVID-19.
Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс. Главные проблемы начались с военного переворота в стране.
Внимание Уже в третий раз: Россия бьет свои рекорды смертности от коронавируса-свежие данные
Так, в стране остановилась программа вакцинации, тестирование населения вообще не проводят. Более того, больницы почти не работают.
Том Эндрюс
"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами – Дельтой и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны".
Спецдокладчик отметил, что коронавирус "не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии".
Он (вирус – 24 канал) – убийца, которому неизвестна дискриминация,
– добавил представитель ООН.
Коронавирус в Мьянме
По его словам, в настоящее время неизвестно точное число больных и умерших от коронавируса в Мьянме. Кроме того, в стране после военного переворота программа вакцинации от COVID-19 остановились.Справка. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Мьянме за время пандемии обнаружили более 284 тысяч случаев заражения COVID-19, а более 8,2 тысячи инфицированных – умерли. Выздоровели более 197,9 тысячи человек.
При этом, напомнил Эндрюс, Мьянма граничит со странами, где проживает около трети населения Земли. Он призвал к прекращению огня в стране.
Эндрюс добавил, что международное сообщество, в частности страны, граничащие с Мьянмой, должно действовать быстро, чтобы избежать последствий бесконтрольного распространения COVID-19 в регионе.
Военный переворот в Мьянме: коротко
- 1 февраля военные в Мьянме свергли правительство и захватили власть.
- После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались подавить жесткими методами.
- С начала протестов, по разным данным, в Мьянме убили более 550 – 860 человек.
- Переворот в стране привел к краху систему здравоохранения.