Мьянма может стать источником бесконтрольного распространения COVID-19, – ООН

Ситуация с коронавирусом в Мьянме может привести к тому, что из этой страны будет бесконтрольно распространяться недуг по всей Юго-Восточной Азии. Государство, вероятно, превратится в суперраспространителя COVID-19.

Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс. Главные проблемы начались с военного переворота в стране.

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Так, в стране остановилась программа вакцинации, тестирование населения вообще не проводят. Более того, больницы почти не работают.

Том Эндрюс "Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами – Дельтой и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны".

Спецдокладчик отметил, что коронавирус "не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии".

Он (вирус – 24 канал) – убийца, которому неизвестна дискриминация,

– добавил представитель ООН.

Коронавирус в Мьянме

По его словам, в настоящее время неизвестно точное число больных и умерших от коронавируса в Мьянме. Кроме того, в стране после военного переворота программа вакцинации от COVID-19 остановились.

Согласно данным статистического сайта Worldometers , всего в Мьянме за время пандемии обнаружили более 284 тысяч случаев заражения COVID-19, а более 8,2 тысячи инфицированных – умерли. Выздоровели более 197,9 тысячи человек.

При этом, напомнил Эндрюс, Мьянма граничит со странами, где проживает около трети населения Земли. Он призвал к прекращению огня в стране.

Эндрюс добавил, что международное сообщество, в частности страны, граничащие с Мьянмой, должно действовать быстро, чтобы избежать последствий бесконтрольного распространения COVID-19 в регионе.

Военный переворот в Мьянме: коротко