Факторы из мяса и молока крупного рогатого скота – новые инфекционные агенты. Ученые продемонстрировали, как эта инфекция может способствовать развитию рака толстой кишки.

Что такое факторы из мяса и молока крупного рогатого скота

Факторы из мяса и молока крупного рогатого скота (bovine meat and milk factors, BMMF) – молекулы ДНК, похожие на плазмиды бактерий, которые часто обнаруживают в коровьем молоке и говядине. Соединяясь с белками, они способны существовать вне клеток.

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BMMF могут размножаться и долго жить в человеческих клетках. Их обычно находят в плазме крови и молоке евразийского вида домашних коров. Ученые отмечают, что "по характеристикам они находятся между бактериями и вирусами".

Рак и факторы из мяса и молока крупного рогатого скота

Предположение, что в коровьем молоке и говядине могут быть инфекционные агенты, которые способствуют развитию рака, впервые высказал в 2008 году Харальд цур Хаузен (Harald zur Hausen), который ранее получил Нобелевскую премию за открытие роли вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки. В 2015 году он смог выделить из молока и сыворотки крови коров факторы, которые позже назвали BMMF.

Ученые обнаружили, что инфицирование BMMF связано с риском развития рака толстого кишечника и рака молочной железы. Еще одна научная работа показала, что этот патоген может быть связан с рассеянным склерозом. Предполагается, что важную роль играет заражение BMMF в первые годы жизни. BMMF может быть одной из причин, почему красное мясо является одним из факторов риска развития рака.

Как именно BMMF вызывает рак

В новом исследовании немецкие ученые провели анализ здоровых тканей кишечника и тканей рака кишечника. Они обнаружили BMMF в опухолях 15 из 16 пациентов с раком. Оказалось, что инфекционный агент находился не в раковых клетках, а в соединительной ткани под слизистой оболочкой рядом с опухолью. Из этих тканей авторы исследования смогли выделить ДНК BMMF, подобные тем, которые они ранее обнаружили в молоке.

Ученые предполагают, что BMMF способны вызвать хроническое воспаление в тканях кишечника. Эту теорию подтверждает присутствие большого количества клеток, которые связаны с воспалением (макрофагов), в очагах обнаружения патогенов. Скорее всего, BMMF могут располагаться в самих макрофагах.

В очагах воспаления вокруг опухоли и в клетках, содержащих BMMF, ученые обнаружили высокую концентрацию активных форм кислорода. Это может свидетельствовать о том, что воспаление, связанное с BMMF – причина рака. Такие активные формы кислорода способствуют развитию генетических мутаций.

Воспаление локализовалось в непосредственной близости от стволовых клеток кишечника, которые нужны для постоянного обновления тканей. Они являются предшественниками всех клеток слизистой оболочки кишки. Чем больше мутаций в них накапливается, тем выше риск того, что деление клеток выйдет из-под контроля организма и разовьется рак.