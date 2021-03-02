На своем примере: мэр Франковска заявил о готовности вакцинироваться
За 3 дня, с тех пор как появилась вакцина, в Ивано-Фракнковске привили 226 медиков. В то же время многие врачи отказываются от препарата.
Источник:24 канал
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о своей готовности вакцинироваться, чтобы показать пример. Об этом он сообщил в эфире.
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Марцинкив планирует вакцинироваться
По его словам, он хочет сделать все в соответствии с законом, чтобы не было никаких претензий. Он намерен вакцинироваться, чтобы показать другим, что это действенный метод.
Если в пятницу (5 марта – 24 канал) будет вакцинироваться городская клиническая больница №1 и если кто-то откажется из медиков, я планирую тоже вакцинироваться,
– отметил Марцинкив.
Медики отказываются от вакцины
Он подтвердил, что медики действительно отказываются вакцинироваться. В то же время в городе работают над тем, чтобы прививать всех врачей.
Марцинкив заявил о готовности вакцинироваться: смотрите видео
"Согласно списку, 40% врачей отказываются от прививки. Каждый, кто вакцинируется, пишет согласие, что он добровольно согласился прививаться именно этой вакциной", – отметил глава Ивано-Франковска.
Медиков, соцработников действительно важно убедить в вакцинации. Очевидно, что на них влияет информационная волна или недоработки касательно объяснений, что это за вакцина,
– сказал мэр.
Он также добавил, что в городе ситуация стабилизировалась. В течение трех дней количество больных примерно одинаково. "Есть надежда, что заболевание пойдет на спад", – сказал Марцинкив.
Этапы вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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