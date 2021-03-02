За 3 дня, с тех пор как появилась вакцина, в Ивано-Фракнковске привили 226 медиков. В то же время многие врачи отказываются от препарата.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о своей готовности вакцинироваться, чтобы показать пример. Об этом он сообщил в эфире.

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Марцинкив планирует вакцинироваться

По его словам, он хочет сделать все в соответствии с законом, чтобы не было никаких претензий. Он намерен вакцинироваться, чтобы показать другим, что это действенный метод.

Если в пятницу (5 марта – 24 канал) будет вакцинироваться городская клиническая больница №1 и если кто-то откажется из медиков, я планирую тоже вакцинироваться,

– отметил Марцинкив.

Медики отказываются от вакцины

Он подтвердил, что медики действительно отказываются вакцинироваться. В то же время в городе работают над тем, чтобы прививать всех врачей.

Заметим! Следующими вакцинировать будут социальных работников – тех, которые работают с людьми пожилого возраста и людьми с инвалидностью. А позже – людей старшего возраста, которые имеют соответствующие показания для того, чтобы привиться в первую очередь.

Марцинкив заявил о готовности вакцинироваться: смотрите видео

"Согласно списку, 40% врачей отказываются от прививки. Каждый, кто вакцинируется, пишет согласие, что он добровольно согласился прививаться именно этой вакциной", – отметил глава Ивано-Франковска.

Медиков, соцработников действительно важно убедить в вакцинации. Очевидно, что на них влияет информационная волна или недоработки касательно объяснений, что это за вакцина,

– сказал мэр.

Он также добавил, что в городе ситуация стабилизировалась. В течение трех дней количество больных примерно одинаково. "Есть надежда, что заболевание пойдет на спад", – сказал Марцинкив.

Кстати говоря! Почти 45 тысяч украинцев записались в онлайн-очередь на вакцинацию против коронавируса.

Этапы вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала