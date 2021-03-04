Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувся від коронавірусу. Щеплення від смертельної інфекції йому зробили у четвер, 4 березня.

У Центральній міській клінічній лікарні Франківська його вакцинували залишковою дозою індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).

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Марцінків вакцинувався від COVID-19

Я сьогодні вакцинувався. І думаю, що зараз треба показувати державницьку позицію та власним прикладом показувати: для того, щоб подолати цю біду, треба вакцинуватися,

– написав політик.

Руслан Марцінків зазначив, що треба дотримуватись усіх необхідних карантинних заходів, щоб ми швидше повернулись до нормального життя.

Вакцинація – ефективний метод боротьби з коронавірусом

Мер Івано-Франківська додав, що в інтернеті люди розповідають про свої страхи, коли пишуть, що "вакцина не така" або "вакцинуватися не потрібно".

За його словами, є й такі, що поширюють дезінформацію про щеплення.

Я ж навпаки вважаю, що вакцинація – це ефективний метод боротьби з коронавірусом. І що важливо показати власним прикладом: це не страшно, а головне – потрібно. Можливо це комусь врятує життя,

– підсумував міський голова.

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Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу