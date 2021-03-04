Мэр Ивано-Франковска Марцинкив привился от COVID-19: фото, видео
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от коронавируса. Прививка от смертельной инфекции ему сделали в четверг, 4 марта.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
В Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска его вакцинировали остаточной дозой индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).
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Марцинкив вакцинировался от COVID-19
Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду, нужно вакцинироваться,
– написал политик.
Руслан Марцинкив отметил, что нужно придерживаться всех необходимых карантинных мероприятий, чтобы мы быстрее вернулись к нормальной жизни.
Вакцинация – эффективный метод борьбы с коронавируса
Мэр Ивано-Франковска добавил, что в интернете люди рассказывают о своих страхах, когда пишут, что "вакцина не та" или "вакцинироваться не нужно".
По его словам, есть и такие, кто распространяет дезинформацию о прививках.
Я же наоборот считаю, что вакцинация – это эффективный метод борьбы с коронавирусом. И что важно показать собственным примером: это не страшно, а главное – нужно. Возможно это кому-то спасет жизнь,
– подытожил мэр.
Тяжелая ситуация с COVID-19 в Киеве: коротко
- За прошедшие сутки, 3 марта, в Ивано-Франковской области зафиксировали 776 случаев заражения коронавирусом.
- Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Прикарпатье находится в красной зоне карантина.
- В области больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений. 10 из них загружены на 100%. Остальные 16 загружены на 92 – 96%.
- Кроме этого, в Ивано-Франковске подтвердили 2 случая британского штамма COVID-19.
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