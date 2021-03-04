Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от коронавируса. Прививка от смертельной инфекции ему сделали в четверг, 4 марта.

В Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска его вакцинировали остаточной дозой индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).

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Марцинкив вакцинировался от COVID-19

Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду, нужно вакцинироваться,

– написал политик.

Руслан Марцинкив отметил, что нужно придерживаться всех необходимых карантинных мероприятий, чтобы мы быстрее вернулись к нормальной жизни.

Вакцинация – эффективный метод борьбы с коронавируса

Мэр Ивано-Франковска добавил, что в интернете люди рассказывают о своих страхах, когда пишут, что "вакцина не та" или "вакцинироваться не нужно".

По его словам, есть и такие, кто распространяет дезинформацию о прививках.

Я же наоборот считаю, что вакцинация – это эффективный метод борьбы с коронавирусом. И что важно показать собственным примером: это не страшно, а главное – нужно. Возможно это кому-то спасет жизнь,

– подытожил мэр.

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