В Кропивницком необходимо срочно наращивать скорость вакцинации. Об этом заявил мэр Андрей Райкович.

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Вакцинация в автобусах

Чтобы темпы прививок росли, управление здравоохранения должно сформировать дополнительные бригады. К тому же город потребует увеличения количества доступной вакцины. Что касается пунктов вакцинации, то, по мнению, мэра Кропивницкого можно привлечь коммунальный транспорт.

Нам необходимо подумать о развертывании к существующим еще и дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны – Аистовку, Арнаутово или Завадовку,
– отметил Андрей Райкович.

Мэр пояснил: в транспорте есть WI-FI, благодаря чему будет связь. К тому же салоны можно продезинфицировать.

Андрей Райкович дал также задание активно приглашать на вакцинацию дворников, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе.

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