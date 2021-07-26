Мэр Кропивницкого предлагает организовать вакцинацию прямо в автобусах
Источник:сайт Кропивницкого городского совета
Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович хочет развернуть мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Для перемещения он предлагает использовать коммунальный транспорт.
В Кропивницком необходимо срочно наращивать скорость вакцинации. Об этом заявил мэр Андрей Райкович.
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Вакцинация в автобусах
Чтобы темпы прививок росли, управление здравоохранения должно сформировать дополнительные бригады. К тому же город потребует увеличения количества доступной вакцины. Что касается пунктов вакцинации, то, по мнению, мэра Кропивницкого можно привлечь коммунальный транспорт.
Нам необходимо подумать о развертывании к существующим еще и дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны – Аистовку, Арнаутово или Завадовку,
– отметил Андрей Райкович.
Мэр пояснил: в транспорте есть WI-FI, благодаря чему будет связь. К тому же салоны можно продезинфицировать.
Андрей Райкович дал также задание активно приглашать на вакцинацию дворников, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе.
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