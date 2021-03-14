Мэр Ниццы просит разрешить ему закупить для города "Спутник V"
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил у французских властей разрешить ввоз неутвержденной в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Глава города отметил, что сможет договориться о тысячах доз препарата.
Источник:Твиттер Кристиана Эстрози
Свое решение политик объясняет желанием ускорить процесс вакцинации в стране.
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Я могу быстро распорядиться о десятках тысяч доз российской вакцины "Спутник V", которая используется в более чем 48 странах мира. Прошу органы здравоохранения позволить мне сделать это,
– отметил Эстрози.
Политик заявил, что является сторонником децентрализации во Франции. По словам Эстрози, в кризисных ситуациях региональная власть может действовать оперативнее.
В качестве примера, мэр привел начало пандемии, когда он быстро сумел обеспечить город защитными масками.
"Спутник V": последние новости
- Российская вакцина "Спутник V" стала причиной политического скандала в Словакии. Экс-глава Минздрава страны тайно закупил российский препарат. Когда об этом узнали парламентарии, они потребовали отставки политика.
- Между тем Италия заявила, что может первой в ЕС производить "Спутник V" на своей территории.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "Спутник V" – это дипломатическо-вакционная игра, которую проводит Россия. Ряд стран уже использует этот препарат, однако не учитывает, что им не слишком охотно прививаются даже сами граждане России.
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