Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил у французских властей разрешить ввоз неутвержденной в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Глава города отметил, что сможет договориться о тысячах доз препарата.

Свое решение политик объясняет желанием ускорить процесс вакцинации в стране.

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Я могу быстро распорядиться о десятках тысяч доз российской вакцины "Спутник V", которая используется в более чем 48 странах мира. Прошу органы здравоохранения позволить мне сделать это,

– отметил Эстрози.

Политик заявил, что является сторонником децентрализации во Франции. По словам Эстрози, в кризисных ситуациях региональная власть может действовать оперативнее.

В качестве примера, мэр привел начало пандемии, когда он быстро сумел обеспечить город защитными масками.