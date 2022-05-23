Дефицит детского питания в Нью-Йорке

Отмечается, что мэр подписал распоряжение, которое предоставит городскому Департаменту защиты прав потребителей и работников полномочия предотвращать завышение цен на детское питание.

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Общенациональный дефицит детских смесей вызвал серьезную обеспокоенность у семей по всему Нью-Йорку – и мы должны действовать срочно,

– отметил мэр Нью-Йорка.

По его словам, этот приказ поможет бороться с любым розничным продавцом, желающим повысить цены из-за дефицита, чтобы получить дополнительную выгоду. И городские власти сделают все возможное, чтобы помочь семьям с детьми в этот сложный период.

Более 40% сетей розничной торговли не имеют детского питания.

CNN проверило магазины в трех районах Нью-Йорка на наличие детского питания. В двух крупных супермаркетах Гринпойнт и Бруклин, на полках их не было.

В Лонг Айленд Сити и Квинси детского питания в магазинах тоже почти не было, за исключением шести пачек одного производителя по цене 14,49 доллара за каждый. В меньшем продуктовом магазине в Лонг Айленд Сити с очень большой секцией детского питания было всего четыре банки по цене 25,99 доллара каждая.

Жители Нью-Йорка, заметившие детское питание по завышенным ценам, могут подать жалобу в Департамент защиты прав потребителей и работников.

Почему в США возник дефицит детского питания

В феврале закрыли один из трех крупных производителей – фабрику по производству детских смесей в штате Мичиган, принадлежащую Abbott Laboratories. Органы, отвечающие за безопасность детского питания, выдвинули подозрения в соблюдении производителем правил, которые могли привести к смерти двух младенцев.

И хотя по результату расследования была определена другая причина смерти, в питании обнаружили вредные бактерии. Закрытие завода привело к дефициту и панике на рынке, что привело к повышению спроса.