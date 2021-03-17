Ученые из США и Индии выяснили, что три штамма бактерий, которые нашли на различных поверхностях МКС, ранее были неизвестны науке. Они безопасны для человека.

Где нашли бактерии

Три из четырех штаммов были изолированы еще в 2015 и 2016 годах. Один штамм обнаружили на верхней панели исследовательских станций, второй – в куполе, третий – на обеденном столе.

Также по теме: Скорость ходьбы связали с риском смерти от коронавируса

С тех пор ученые занимались изучением микробов. Также был найден четвертый штамм, но его идентифицировали как уже известный науке вид Methylorubrum rhodesianum.

Как они там появились

Три других микроба пока называются IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5. Команда исследователей предлагает назвать новый вид Methylobacterium ajmalii, в честь Аджмал Хана – известного индийского ученого в области биоразнообразия.

Исследователи отмечают, что нет ничего удивительного в том, что эти бактерии оказались на МКС. Ведь астронавты уже давно выращивают на станции еду и растения, а эти микробы как раз связаны с почвой.

Как их можно применять

Все четыре штамма бактерий участвуют в фиксации азота и росте растений – они могут защищать их от патогенов. В будущем микроорганизмы могут понадобиться для выращивания пищи в долгосрочных космических полетах.

Учитывая, что мы уже знаем, что эти микробы могут выжить в суровых условиях МКС, команда провела генетический анализ четырех штаммов для поиска генов, которые могут быть использованы для содействия росту растений,

– объяснили ученые.