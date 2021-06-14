Хотя младенцы значительно более уязвимы к респираторным вирусам, чем взрослые, они имеют значительно меньше шансов серьезно заболеть коронавирусом. Исследование провели ученые и педиатры из Бристольского университета и Королевской детской больницы Бристоля.

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Поскольку опубликовано очень мало данных про иммунный ответ на SARS-CoV-2 у маленьких детей, исследовательская группа стремилась изучить уровень антител и клеточный иммунный ответ на вирус среди этой возрастной группы населения.

Как проводилось исследование:

Исследовательская группа оценила иммунные ответы у 4 младенцев в возрасте до 3 месяцев с подтвержденным COVID-19, которые поступили в больницу в марте 2020 года с легкой афебрильной болезнью.

Они заразились COVID-19 от родителей, которые и стали контрольной группой в исследовании.

Ученые получили полезную информацию, которая может помочь при разработке будущих вакцин

Исследователи обнаружили, что по сравнению с взрослыми людьми младенцы производят относительно высокие уровни антител и иммунных клеток, которые могут специфически защищать от COVID-19. У них есть специфические антитела и иммунные клетки, направленные против SARS-CoV-2.

Полученные данные могут объяснить, почему младенцы кажутся защищенными от тяжелой формы COVID-19 в, казалось бы, самый уязвимый период своей жизни.

Это очень полезная информация для разработки будущих вакцин против COVID-19, которые могли бы стимулировать и имитировать сигнатуру этого иммунитета,

– говорится в сообщении.

Исследовательская группа планирует подтвердить свои выводы на более широкой когорте младенцев, а также сравнить иммунный ответ младенца и взрослого во время COVID-19 и после выздоровления.

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