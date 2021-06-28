Обычно мы можем распознать объект, даже если он показывается нам на очень короткий промежуток времени. Однако, если другой объект появляется сразу после первого объекта, восприятие первого объекта ухудшается, поэтому мы не замечаем его существования.

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Этот феномен восприятия называется "визуальной обратной маскировкой". Он используется в науке для изучения того, как в мозге обрабатывается визуальное восприятие. Интересно, что это явление происходит даже если второй объект не перекрывает в пространстве первый объект, а является, к примеру, контуром или четырьмя точками, которые окружают объект.

Предполагается, что возникновение этого явления связано с нарушением "обработки обратной связи". Когда мы что-то видим, визуальная информация последовательно обрабатывается от нижних до верхних визуальных областей мозга. Однако обработка обратной связи сверху вниз, при которой визуальные сигналы отправляются в обратном направлении, также играет важную роль в визуальном восприятии. Считается, что визуальная обратная маскировка возникает из-за вмешательства в обработку обратной связи.

Исследования на младенцах:

Ученые применили обратное маскирование к младенцам в возрасте 3 – 8 месяцев, чтобы изучить развитие обработки обратной связи.

Чтобы проверить, происходит ли обратная маскировка у младенцев, исследователи показали им изображение людей на экране компьютера и измерили продолжительность времени наблюдения. Это довольно простой этап, поскольку младенцы, как правило, значительно дольше смотрят на лицо.

Лица людей на изображениях были представлены двумя способами: в одном случае за человеком следовало изображение маски, а в другом случае после изображения человека не появлялось ничего.

Результаты удивили ученых

Исследователи обнаружили, что дети в возрасте 7 – 8 месяцев не могли видеть лица, за которыми следовала маска. Это указывает на то они, как и взрослые, ощутили на себе эффект взрослой маскировки.

А вот дети в возрасте 3 – 6 месяцев могли воспринимать лицо даже тогда, когда изображение с человеком сопровождалось маской. То есть маскировки не происходило и младенцы могли видеть лица, которые не могли видеть младенцы постарше.

Эти результаты говорят о том, что обработка обратной связи является незрелой у ребенка младше 7 месяцев. Результаты исследования показали, что механизмы визуального восприятия резко меняются во второй половине первого года жизни.

Результаты также показали, что предметы, которые можно воспринимать в раннем детстве, становятся незаметными в процессе развития. Младенцы, чья обратная связь незрелая, могут неоднозначно воспринимать внешний мир.

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