В пресс-релизе компании говорится, что фаза испытаний вакцины на подростках прошла успешно. Анализы крови подростков показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, эквивалентный предыдущим выводам относительно уровня иммунного ответа у взрослых.
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Никто из детей, которые получили вакцину, не заболели COVID-19, начиная через 14 дней после второй дозы.
Вакцина Moderna эффективна для детей
В компании заявили, что четверо детей, которые получали плацебо, имели положительный тест на COVID-19, однако такой результат "соответствует 100%-эффективности вакцины". Компания отметила, что цифра может меняться после сбора большего количества данных.
В течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%. Побочные эффекты включали:
- головная боль;
- усталость;
- боль в мышцах;
- озноб после прививки второй дозы;
- иногда наблюдалась боль в месте инъекции.
Moderna планирует в начале июня подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на экстренное использование вакцины для подростков старше 12 лет.
Что известно о вакцине Moderna
Источник: FDA
- Клинические исследования препарата Moderna (США) закончили в декабре 2020 года с заявленной эффективностью 94,5 %.
- Из 30 тысяч подопытных заразилось 95, из них 90 были в группе плацебо. Вакцина компании Moderna называется "mRNA-1273". Ее вводят дважды с интервалом в 28 дней.
- 18 декабря эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовали разрешить экстренное применение вакцины компании Moderna.
- 6 января Европейская комиссия одобрила вакцину против COVID-19 от компании Moderna. Вакцина от Moderna стала второй сертифицированной в ЕС вакциной против COVID-19.