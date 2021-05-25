Moderna заявила, что ее вакцина безопасна для детей

Американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В пресс-релизе компании говорится, что фаза испытаний вакцины на подростках прошла успешно. Анализы крови подростков показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, эквивалентный предыдущим выводам относительно уровня иммунного ответа у взрослых.

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Никто из детей, которые получили вакцину, не заболели COVID-19, начиная через 14 дней после второй дозы.

Вакцина Moderna эффективна для детей

В компании заявили, что четверо детей, которые получали плацебо, имели положительный тест на COVID-19, однако такой результат "соответствует 100%-эффективности вакцины". Компания отметила, что цифра может меняться после сбора большего количества данных.

В течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%. Побочные эффекты включали:

головная боль;

усталость;

боль в мышцах;

озноб после прививки второй дозы;

иногда наблюдалась боль в месте инъекции.

Moderna планирует в начале июня подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на экстренное использование вакцины для подростков старше 12 лет.

Что известно о вакцине Moderna

Источник: FDA