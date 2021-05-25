Moderna заявила, что ее вакцина безопасна для детей

25 мая 2021 , 14:56
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Источник:

CNN

Американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В пресс-релизе компании говорится, что фаза испытаний вакцины на подростках прошла успешно. Анализы крови подростков показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, эквивалентный предыдущим выводам относительно уровня иммунного ответа у взрослых.

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Никто из детей, которые получили вакцину, не заболели COVID-19, начиная через 14 дней после второй дозы.

Вакцина Moderna эффективна для детей

В компании заявили, что четверо детей, которые получали плацебо, имели положительный тест на COVID-19, однако такой результат "соответствует 100%-эффективности вакцины". Компания отметила, что цифра может меняться после сбора большего количества данных.

В течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%. Побочные эффекты включали:

  • головная боль;
  • усталость;
  • боль в мышцах;
  • озноб после прививки второй дозы;
  • иногда наблюдалась боль в месте инъекции.

Moderna планирует в начале июня подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на экстренное использование вакцины для подростков старше 12 лет.

Что известно о вакцине Moderna

Источник: FDA

  • Клинические исследования препарата Moderna (США) закончили в декабре 2020 года с заявленной эффективностью 94,5 %.
  • Из 30 тысяч подопытных заразилось 95, из них 90 были в группе плацебо. Вакцина компании Moderna называется "mRNA-1273". Ее вводят дважды с интервалом в 28 дней.
  • 18 декабря эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовали разрешить экстренное применение вакцины компании Moderna.
  • 6 января Европейская комиссия одобрила вакцину против COVID-19 от компании Moderna. Вакцина от Moderna стала второй сертифицированной в ЕС вакциной против COVID-19.
Автор: Олександр Бевза