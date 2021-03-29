В Украине продолжается второй этап вакцинации против COVID-19. Во время него прививки делают медработникам, соцработникам и людям за 80 лет. Однако есть немало желающих из других возрастных категорий получить заветную "противоковидную дозу". Как это сделать сейчас – читайте в блоге Здоровья 24.

К сожалению, процесс вакцинации в Украине пока сложно назвать эффективным. За месяц прививки против коронавирусной болезни получили чуть менее 200 тысяч человек. По плану же на конец первого этапа вакцинации – 21 марта – уже должно было быть 367 тысяч людей, которым ввели первую дозу вакцины Covishield.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина почти вдвое отстает от разработанного правительством плана вакцинации. А в мировом рейтинге массовой вакцинации занимает 100 место.

В течение второго этапа запланировано сделать прививку еще 1,9 миллиона украинцев и украинок. На фоне действующей неэффективной организации процесса вакцинации эта цифра выглядит довольно нереалистично. Подкрепляет это предположение и тот факт, что, к сожалению, многие люди, которые уже имеют возможность вакцинироваться от COVID-19, отказываются делать прививки. Вот такая ирония: кто может сейчас вакцинироваться – не хочет этого делать; кто хочет, но не из "первой/второй волновой" категории, – пока не может.

Так, не только замедляется темп вакцинации, но и появляются утилизированные дозы и без того дефицитной в Украине вакцины.

В каждом флаконе вакцины Covishield содержится 10 доз вакцины. После открытия флакона все его содержимое должно быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или использование вакцины строго запрещено.

Можно ли встать в очередь на остаточную дозу

Чтобы ценные ресурсы не пропадали, некоторые врачи решили взять ситуацию под свой контроль и благодаря самоорганизации оптимизируют процесс вакцинации уже на местах, то есть на уровне амбулаторий и больниц. Чтобы остаточные дозы не стали утилизированными, врачи приглашают на вакцинацию против COVID-19 тех людей, которые самостоятельно, напрямую сообщили им о своем желании сделать прививку. То есть пришли в больницу, где имели подписанный договор с семейным врачом, и оставили свои контакты на случай, если кто-то откажется от вакцины, – врачу, медсестре, в регистратуре.

Подчеркну, что эта практика не официальная, то есть это не указание Минздрава. Когда я позвонила на горячую линию министерства и спросила: "Как можно записаться в очередь на вакцинацию остаточной дозой?" – мне ответили, что никак. Якобы остаточными дозами прививают сейчас только лидеров мнений, общественных деятелей. А на возражения, что люди, например, в сети делятся иным опытом, что им все-таки удалось вакцинироваться таким образом, бросили трубку.

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Поскольку речь идет именно о самоорганизации на местах, то и эта практика – прививать всех желающих остаточными дозами – не повсеместная. Ситуация может отличаться не только от города к городу, но и даже в пределах одного населенного пункта. Например, я делала прививки в больнице Голосеевского района города Киева. Среди прочих, в день Х со мной в очереди сидела женщина, на глаз 30+, которая умышленно переподписала договор с врачом в этом медучреждении, чтобы только сделать прививку. Потому что в ее больнице в Соломенском районе врачи такую инициативу не проявили и не делают прививки остаточными дозами.

Как работает запись на вакцинацию остаточными дозами

Я пошла в больницу, где у меня подписан договор с семейным врачом. Это важно. Прививают остаточными дозами только там, где у вас есть упомянутый договор. Поскольку моя семейная врач отсутствовала, то оставила свои контакты медсестре. Между нами состоялся короткий диалог:

– С вакцинами сейчас трудно. Не знаю, будут ли остатки. Может во вторник. А может и нет.

– Звоните в любое время! Я живу рядом, прибегу за 20 минут, когда скажете.

Я поняла, что сильно рассчитывать на остаточные дозы мне не стоит. Поэтому на следующий день, когда позвонила медсестра и сказала: "Есть остаточная доза. Придете?"– я аж подскочила от радости и без тени сомнений воскликнула: "Конечно!" Хотя именно в этот день появилась информация, что Индия временно отменяет поставки Covishield за пределы страны. Но я думала лишь о том, что для меня, как для человека, который не болел коронавирусом и совсем об этом не мечтает, хотя бы одна доза вакцины лучше, чем ничего.

Меня попросили иметь с собой паспорт и идентификационный код. Я еще взяла медицинскую карточку. Именно она из всего перечисленного мне и понадобилась.

День Х

Для прививки в больнице выделили два кабинета. В одном – проводят осмотр перед прививкой (меряют давление, уровень кислорода в крови; спрашивают, какие у вас хронические болезни, есть ли на что-то аллергия и т.д.) и дают на подпись документы (согласие на прививку). Во втором – заводят по одному вакцинироваться. Кроме человека, которому делают прививку, и медсестры там никого нет. После каждого человека помещение проветривают и закрывают на ключ. Очевидно, так делают из-за ценного "груза" внутри – специального контейнера с вакцинами.

Передо мной в очереди было человек десять. И после меня тоже. Людей лет 80 и старше – процентов 30-40 (это те, кого успела увидеть). Остальные – люди помоложе. Несколько человек в районе 30, 40, 50 и т.д. Двум людям после осмотра отказали делать прививки. В одном случае – из-за высокого давления. Из рассказов в очереди узнала, что никому с высоким давлением в предыдущие дни не кололи вакцину также.

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В предплечье делать укол совсем не больно. Не знаю, то ли в тот день такая медсестра классная была, то ли всегда так, но раньше фантазировала в мыслях, что укол в предплечье по болезненности едва ли не такой же, как в нёбо. Что сказать – я очень сильно ошибалась.

После прививки всех людей отводили обратно в комнату, где проводили осмотр, под надзор на 30 минут. За то время, пока я находилась в очереди (а это два часа) и после прививки, никому плохо не стало. По истечению 30 минут вам дают талончик-свидетельство о прививке и отпускают (если с вами все в порядке, конечно).



Сразу после прививки / Фото: 24 канал

Меня предупредили, что под вечер поднимется температура. Если до 38 градусов – то это нормальная реакция организма, который готовит иммунный ответ. Если будут другие симптомы и выше температура, об этом стоит сообщить семейному врачу и обратиться за помощью.

Что касается второй дозы вакцины, которую по обновленным правилам должны вводить через три месяца после первой, то оказалось, что она за человеком, которому ввели первую дозу, закрепляется автоматически. Даже если первая доза, которую ввели, была остаточной. То есть за три месяца я не буду снова искать возможности сделать повторную прививку остаточной дозой. Мне уже семейный врач должен позвонить и пригласить на вакцинацию.



Справка о вакцинации / Фото: 24 канал

После прививки

Весь день после прививки чувствовала себя хорошо. Разве что слегка чувствовалась ломота в мышцах по руке, в которую делали инъекцию.

К вечеру температура не поднялась, однако произошло это в 4 утра уже на следующие сутки. Проснулась от ощущения, что мне очень холодно (под двумя одеялами). Однако я на самом деле "горела". Температура была 37,7° С. Держалась она всего час. А потом начала падать.

Когда проснулась, чувствовала себя хорошо. Температуры не было, других симптомов тоже. Только болело место вокруг укола (это нормально). Однако через час мне резко стало плохо.

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Здесь важно отметить, что на второй день после прививки, а именно на утро, которое я описываю, пришелся первый день менструации. Когда-то у меня были очень сильные боли именно в первый день, однако последние месяцев 5 такого уже не наблюдалось. Обходилась даже без обезболивающих. И тут внезапно ко мне вернулась та страшная боль, которая преследовала меня до этого годами. Сначала у меня закружилась голова, начало бросать в жар, потом я "побелела", а далее с интервалами произошли три словно вспышки по несколько секунд продолжительностью, на период которых, кажется, теряешь сознание.

Я вызвала "скорую". Проведя осмотр, врач отметил, что вероятнее всего сильные спазмы вызвали такую реакцию организма и симптомы не были прямым следствием прививки накануне. То есть прививка потенциально могла усилить болевые ощущения, однако это скорее события, которые наложились друг на друга и дали такой эффект, а не результат введения вакцины сам по себе. Кроме того, на всякий случай врач также заметил, что после прививки температура может подниматься следующие три дня. И это нормально.

Я выпила обезболивающее и через час уже чувствовала себя прекрасно, будто и не было немного беспокойного утра.

Вечером того же дня снова поднялась температура. На этот раз до 37° С.

На третий день уже никаких "постпрививочных" симптомов не было, и самочувствие вернулось в норму.

События второго дня никоим образом не изменили мое мнение, что вакцинация – это абсолютно необходимая вещь для того, чтобы защитить себя от COVID-19 и преодолеть пандемию коронавируса. Поэтому теперь жду, когда получу вторую дозу вакцины.

Автор: Наталья Печерская