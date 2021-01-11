Мне помощь не нужна: от имени Ляшко мошенники требуют деньги
Виктор Ляшко заявил, что от его имени неизвестные просили пожертвовать деньги. Главный санитарный врач якобы оказался в сложной среде. Сам Ляшко заявил, что эта информация ложная и финансовая помощь ему не нужна.
"Ляшко" просит деньги
Мошенники также звонят от имени приемной Ляшко и просят перевести значительную сумму денег. Об этом главный санврач написал на своей странице в фейсбуке.
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Потом звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового телеграм-канала с моим личным фото,
– пояснил медик.
Ляшко добавил, что аферист разговаривает от его имени и просит срочно помочь деньгами.
Реакция настоящего Ляшко
Главный санврач сообщил, что никаких телефонных звонков он не совершал.
Кроме того, Ляшко призвал людей сразу проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.
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