Виктор Ляшко заявил, что от его имени неизвестные просили пожертвовать деньги. Главный санитарный врач якобы оказался в сложной среде. Сам Ляшко заявил, что эта информация ложная и финансовая помощь ему не нужна.

"Ляшко" просит деньги

Мошенники также звонят от имени приемной Ляшко и просят перевести значительную сумму денег. Об этом главный санврач написал на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Будут ли украинцев вакцинировать за деньги: ответ Ляшко

Потом звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового телеграм-канала с моим личным фото,

– пояснил медик.

Ляшко добавил, что аферист разговаривает от его имени и просит срочно помочь деньгами.

Реакция настоящего Ляшко

Главный санврач сообщил, что никаких телефонных звонков он не совершал.

Кроме того, Ляшко призвал людей сразу проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.