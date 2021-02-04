В Беларуси начали вакцинацию групп риска, в которую входят и медицинские работники, российской вакциной "Спутник V". Однако процесс не идет активно, ведь многие отказались от прививки сомнительной вакциной.

Источник: Белорусский Партизан

Как рассказала сотрудница одной из детских поликлиник города, что прививаться российской вакциной никого не заставляют, но в их медицинском учреждении людей, которые готовы привиться "Спутником" добровольно, совсем не много.

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В нашей поликлинике из двадцати человек прививки сделали только заведующая и старшая медсестра. О побочных эффектах от вакцины точно не скажу, но, похоже, у старшей медсестры они были,

– рассказали изданию.

Руководство поликлиники о причинах отказов от вакцинации медицинский персонал не расспрашивает, но в частных разговорах врачи и медсестры критически высказываются о российской вакцине.

Медики сомневаются в эффективности "Спутника". Добавим, что на днях медицинское издание The Lancet оценило эффективность этой вакцины в 91,6%.

В то же время российская вакцина от коронавируса "Спутник V" даже не прошла третьей стадии клинических испытаний по требованиям Евросоюза. Известно, что около 60% россиян готовы вакцинироваться "Спутником V".

Министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что Украина не зарегистрирует российскую вакцину.

Информация взята из 24 канала



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала