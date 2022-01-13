Исследование влияния телефонов

В ходе исследования, в котором принимали участие дети из 14 стран, ученые проанализировали связь между использованием мобильных и стационарных беспроводных телефонов и риском развития опухоли головного мозга.

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В последние десятилетия возможность того, что использование устройств связи может увеличить риск возникновения опухолей головного мозга, вызывает все большую обеспокоенность. В частности из-за значительного увеличения их использования молодыми людьми.

В исследовании европейских ученых принимали участие добровольцы от 10 до 24 лет из 14 стран. У 900 волонтеров были диагностированы опухоли мозга, еще 1900 человек вошли в контрольную группу. Участники заполнили анкету с подробной информацией об истории использования беспроводных устройств.

Телефоны не влияют на риск рака

Полученные в ходе исследования результаты показали, что использование мобильных и беспроводных стационарных телефонов у молодых людей не связано с повышенным риском развития опухоли головного мозга.

Хотя в целом проанализированные данные свидетельствуют о том, что риск опухолей головного мозга может снизиться при более частом использовании беспроводных телефонов, эти результаты вряд ли имеют профилактический эффект воздействия этих телефонов,

– пояснили авторы исследования,

Они отметили, что такие результаты объясняются сомнениями относительно данных об использовании телефонов, когда на опросы отвечают не сами пациенты или контрольные группы, а матери или отцы.

Ранее исследователи Оксфордского университета создали новый минимально инвазивный (без серьезного вмешательства в тело) и недорогой анализ крови, который может выявить рак у пациентов с неспецифическими симптомами и определить, насколько он распространился.