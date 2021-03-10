Мобильный госпиталь, который развернули на территории Богородчанской больницы в Ивано-Франковской области, принял первого больного коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор медучреждения Иван Коляджин рассказал, что в приемном покое оформляют женщину с COVID-19.

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В приемном покое сейчас оформляют женщину из села Горохолина Богородчанского района,

– сказал врач.

Добавим, что первый в Украине мобильный госпиталь на 120 койко-мест для пациентов с коронавирусом развернули в конце февраля в Богородчанах.

В Богородчанской больнице сейчас находятся 230 больных коронавирусом. Еще 20 койко-мест в больнице оставили, чтобы можно было сделать ротацию больных из модуля в корпус соматического или реанимационного отделения.

Что известно о мобильном госпитале в Украине

В конце февраля в Богородчанах Ивано-Франковской области развернули первый мобильный госпиталь на 120 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

В модулях госпиталя ГСЧС каждое койко-место обеспечено кислородным концентратором, оборудование позволяет контролировать сатурацию, пульс и артериальное давление каждого больного.

Мобильным госпиталем будут заниматься 6 медицинских бригад. Туда будут доставлять больных коронавирусом не только из Богородчанской общины, но и со всех районов Прикарпатья.



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