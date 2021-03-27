Мобильный COVID-госпиталь могут перенести в другой регион, – Ляшко
Виктор Ляшко в субботу, 27 марта, провел оперативное совещание с коллегами из ГСЧС. Они обсудили ряд вопросов, в частности изменение дислокации COVID-госпиталя, который в феврале развернули на Прикарпатье.
Источник:Виктор Ляшко в фейсбуке
Главный санврач отметил, что эпидемическая ситуация с коронавирусом не позволяет терять ни одного дня.
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О чем говорили на совещании
Виктор Ляшко рассказал, что основным был вопрос обмена опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы.
Обсудили также изменение дислокации госпиталя, поскольку в Ивано-Франковской области стабилизировалась эпидемситуация.
В то же время отметили, что в соседних регионах и на юге страны существенно возросло количество госпитализированных.
Все это свидетельствует о необходимости соблюдения санитарных норм, как на территориях с желтым уровнем эпидемической опасности, так и на красных, которых у нас уже 9. Берегите себя, носите маски, мойте руки и избегайте скопления людей,
– добавил заместитель Степанова.
Эпидемическая ситуация в Украине
- В Украине для оказания медицинской помощи больным COVID-19 развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.
- Сейчас в больницах находится 43 585 пациентов с коронавирусом.
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