Виктор Ляшко в субботу, 27 марта, провел оперативное совещание с коллегами из ГСЧС. Они обсудили ряд вопросов, в частности изменение дислокации COVID-госпиталя, который в феврале развернули на Прикарпатье.

Главный санврач отметил, что эпидемическая ситуация с коронавирусом не позволяет терять ни одного дня.

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О чем говорили на совещании

Виктор Ляшко рассказал, что основным был вопрос обмена опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы.

Обсудили также изменение дислокации госпиталя, поскольку в Ивано-Франковской области стабилизировалась эпидемситуация.

В то же время отметили, что в соседних регионах и на юге страны существенно возросло количество госпитализированных.

Все это свидетельствует о необходимости соблюдения санитарных норм, как на территориях с желтым уровнем эпидемической опасности, так и на красных, которых у нас уже 9. Берегите себя, носите маски, мойте руки и избегайте скопления людей,

– добавил заместитель Степанова.

Обратите внимание! Мобильный госпиталь развернули на Прикарпатье в феврале 2021 года. Он состоит из нескольких модулей и имеет 120 койкомест, а также укомплектован необходимым медицинским оборудования.

Эпидемическая ситуация в Украине