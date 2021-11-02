За несколько дней работы в госпитале разместили более полсотни больных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Важно Что делать, если пропустили дату 2 дозы вакцины: свежие рекомендации от Минздрава

Сейчас в мобильном госпитале находится 56 больных COVID-19. Из них 42 госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Только двое из всех больных, – вакцинированы.

Большинство пациентов – 54 – не были вакцинированы от COVID-19,
– рассказали в Минздраве.

Именно поэтому Минздрав в очередной раз призывает записаться на прививки и защитить себя и близких от COVID-19.

В Минздраве показали изнутри мобильный ковид-госпиталь на Херсонщине / Фото UNICEF, Херсонской ОГА

На Херсонщине развернули мобильный госпиталь: что известно

  • Мобильный госпиталь на территории Херсонской области развернули 29 октября 2021 года.
  • Он состоит из 35 палаток и модулей, в частности палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.
  • Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ.
  • В общем, госпиталь может принять 120 пациентов.
  • К работе в нем привлекли 4 медицинские бригады, в течение одной смены там работают 5 врачей: 3 реаниматолога, хирург и дерматолог.