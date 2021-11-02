Мобильный госпиталь для COVID-больных на Херсонщине заполнился на 50% за два дня: фото изнутри

Центральная городская больница Каховки (Херсонская область), которая принимает пациентов с коронавирусом, переполнена. Поэтому на территории медучреждения развернули мобильный госпиталь. За два дня он заполнился почти наполовину.

За несколько дней работы в госпитале разместили более полсотни больных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Сейчас в мобильном госпитале находится 56 больных COVID-19. Из них 42 госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Только двое из всех больных, – вакцинированы.

Большинство пациентов – 54 – не были вакцинированы от COVID-19,

– рассказали в Минздраве.

Именно поэтому Минздрав в очередной раз призывает записаться на прививки и защитить себя и близких от COVID-19.

Выберите ближайший пункт прививок или центр массовой вакцинации на сайте или по телефону 0 800 60 20 19.

В Минздраве показали изнутри мобильный ковид-госпиталь на Херсонщине / Фото UNICEF, Херсонской ОГА

На Херсонщине развернули мобильный госпиталь: что известно

Мобильный госпиталь на территории Херсонской области развернули 29 октября 2021 года.

Он состоит из 35 палаток и модулей, в частности палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ.

В общем, госпиталь может принять 120 пациентов.

К работе в нем привлекли 4 медицинские бригады, в течение одной смены там работают 5 врачей: 3 реаниматолога, хирург и дерматолог.

Как отметили в Минздраве, по состоянию на 2 ноября, 16 регионов находится в красной зоне карантина. В больницах находятся 45 526 больных COVID-19 и 6 461 человек с подозрением на коронавирус. Занятость коек составляет 70%.