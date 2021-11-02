Мобильный госпиталь для COVID-больных на Херсонщине заполнился на 50% за два дня: фото изнутри
Источник:Минздрав
Центральная городская больница Каховки (Херсонская область), которая принимает пациентов с коронавирусом, переполнена. Поэтому на территории медучреждения развернули мобильный госпиталь. За два дня он заполнился почти наполовину.
За несколько дней работы в госпитале разместили более полсотни больных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Сейчас в мобильном госпитале находится 56 больных COVID-19. Из них 42 госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Только двое из всех больных, – вакцинированы.
Большинство пациентов – 54 – не были вакцинированы от COVID-19,
– рассказали в Минздраве.
Именно поэтому Минздрав в очередной раз призывает записаться на прививки и защитить себя и близких от COVID-19.Внимание! Выберите ближайший пункт прививок или центр массовой вакцинации на сайте или по телефону 0 800 60 20 19.
В Минздраве показали изнутри мобильный ковид-госпиталь на Херсонщине / Фото UNICEF, Херсонской ОГА
На Херсонщине развернули мобильный госпиталь: что известно
- Мобильный госпиталь на территории Херсонской области развернули 29 октября 2021 года.
- Он состоит из 35 палаток и модулей, в частности палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.
- Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ.
- В общем, госпиталь может принять 120 пациентов.
- К работе в нем привлекли 4 медицинские бригады, в течение одной смены там работают 5 врачей: 3 реаниматолога, хирург и дерматолог.