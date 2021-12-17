Исследователи из датского Statens Serum Institute исследовали связь между мРНК-вакцинами против COVID-19 и случаями миокардита.

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Справка! Миокардит – редкое, но серьезное заболевание, вызывающее воспаление сердечной мышцы. Чаще всего возникает вследствие инфекции или воспаления, которые вызваны вирусом.

В исследовании приняли участие почти 85% датчан – 4,9 миллиона человек в возрасте от 12 лет.

Результаты исследования:

ученые обнаружили 1 случай миокардита на 71 тысячу вакцинированных Pfizer-BioNTech,

и 1 случай на 24 тысячи вакцинированных Moderna.

В исследовании отметили, что большинство случаев миокардита были легкими.

Эти результаты не уменьшают многочисленные преимущества вакцинации, заболевание COVID-19 само по себе также связано с риском воспаления сердечной мышцы,

– отметил автор исследования Андерс Хвейд.

Учитывая, что случаи миокардита после вакцинации случаются очень редко, эти результаты подтверждают позицию Американской кардиологической ассоциации о том, что вакцины COVID-19 безопасны, высокоэффективны и имеют важное значение для спасения жизней.

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